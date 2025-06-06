Силами ПВО уничтожены 174 украинских БПЛА на территории РФ

— В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 5 июня до 4:20 по московскому времени 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.