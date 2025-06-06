Силами ПВО уничтожены 174 украинских БПЛА на территории РФ

Минобороны России в пятницу, 6 июня, сообщило об уничтожении и перехвате 174 украинских беспилотников в течение ночи.
— В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 5 июня до 4:20 по московскому времени 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Атаки были отражены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крыма.
Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали три управляемые ракеты «Нептун-МД» украинского производства над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Ночью 5 июня российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников: 15 — над территорией Ростовской области, 11 — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области, по одному — над территориями столичного региона и Курской области.