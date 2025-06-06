Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе

Сообщается, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
На 61-м километре трассы М-12 в Богородском городском округе Московской области произошло столкновение четырех легковых автомобилей и одного грузовика. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.
29 мая в Воскресенске водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли две 13-летние девочки, пострадавших водителя и 12-летнюю пассажирку госпитализировали.