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Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе

Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Аргументы и факты

Сообщается, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На 61-м километре трассы М-12 в Богородском городском округе Московской области произошло столкновение четырех легковых автомобилей и одного грузовика. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.

29 мая в Воскресенске водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли две 13-летние девочки, пострадавших водителя и 12-летнюю пассажирку госпитализировали.