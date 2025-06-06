Стало известно, чем были инфицированы дети из Екатеринбурга в поезде на пути в Анапу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. В поезде, следовавшем в Анапу, произошло массовое отравление школьников из Екатеринбурга. Восемь несовершеннолетних были сняты с пути следования в Воронежской области. Остальные накануне вечером доехали до Анапы, где было проведено медицинское обследование. У детей обнаружен норовирус.