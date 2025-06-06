Стало известно, чем были инфицированы дети из Екатеринбурга в поезде на пути в Анапу

«По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус 2 генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — сообщает Минздрав Свердловской области.
Остальные дети, направлены в изолятор лагеря «Жемчужина» под медицинское наблюдение.
В состоянии детей в Лискинской больнице Воронежской области наблюдается положительная динамика, они готовятся к выписке и будут доставлены в лагерь.
Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии.
«ФедералПресс» сообщал, что в поезде на пути в Анапу зафиксировано массовое отравление детей из Екатеринбурга, ехавших на летний отдых. Медицинскую помощь школьникам начали оказывать сразу. Детей сопровождали врачи девятой детской городской детской клинической больницы Екатеринбурга.