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Стало известно, чем были инфицированы дети из Екатеринбурга в поезде на пути в Анапу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. В поезде, следовавшем в Анапу, произошло массовое отравление школьников из Екатеринбурга. Восемь несовершеннолетних были сняты с пути следования в Воронежской области. Остальные накануне вечером доехали до Анапы, где было проведено медицинское обследование. У детей обнаружен норовирус.

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«По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус 2 генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — сообщает Минздрав Свердловской области.

Остальные дети, направлены в изолятор лагеря «Жемчужина» под медицинское наблюдение.

В состоянии детей в Лискинской больнице Воронежской области наблюдается положительная динамика, они готовятся к выписке и будут доставлены в лагерь.

Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии.

«ФедералПресс» сообщал, что в поезде на пути в Анапу зафиксировано массовое отравление детей из Екатеринбурга, ехавших на летний отдых. Медицинскую помощь школьникам начали оказывать сразу. Детей сопровождали врачи девятой детской городской детской клинической больницы Екатеринбурга.