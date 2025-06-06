Восемь регионов РФ подверглись атаке сотен дронов

Также ночью в Москве была успешно отражена масштабная атака дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В результате атак в московских аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское) и Внуково были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.