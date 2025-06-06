Восемь регионов РФ подверглись атаке сотен дронов

Минобороны РФ сообщило о 174 беспилотниках, которые ВСУ запустили в ночь на 6 июня.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь 6 июня уничтожили 174 беспилотника, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Российская ПВО уничтожила за ночь 174 украинских дрона», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram.
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В ведомстве уточнили, что атаки с применением беспилотников были зафиксированы в нескольких регионах страны. В частности, над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края и Крыма.
Также ночью в Москве была успешно отражена масштабная атака дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В результате атак в московских аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское) и Внуково были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.