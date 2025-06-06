В Шолоховском районе силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 6 июня.
— Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе, — сообщил Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
По информации министерства обороны РФ, всего было сбито 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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