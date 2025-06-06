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В Самаре возбуждено дело после падения дерева на коляску с ребенком

Дерево рухнуло на коляску с ребенком в Самаре.

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Источник: Коммерсантъ

Происшествие случилось в сквере на площади Сельского Хозяйства в четверг, 5 июня. По поручению исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает ведомство.

В настоящее время ребенок госпитализирован. Силовики устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Об инциденте сообщили очевидцы. По словам свидетелей происшествия, дерево упало на женщину, которая везла коляску с ребенком. Очевидцы утверждают, что мать с несовершеннолетним госпитализировали в больницу имени Середавина, а дерево начали распиливать и убирать сотрудники ответственных служб.