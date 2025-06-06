В Самаре возбуждено дело после падения дерева на коляску с ребенком

Об инциденте сообщили очевидцы. По словам свидетелей происшествия, дерево упало на женщину, которая везла коляску с ребенком. Очевидцы утверждают, что мать с несовершеннолетним госпитализировали в больницу имени Середавина, а дерево начали распиливать и убирать сотрудники ответственных служб.