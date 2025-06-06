Пинчанка застала вора у себя дома и устроила за ним погоню

Мужчина попытался выйти из ситуации, утверждая, что оказался в доме случайно. Он застёгивал рюкзак и уверял, что просто проходил мимо. Пока девушка приходила в себя, незнакомец стал медленно отступать к выходу, но хозяйка бросилась за ним. На крики женщины откликнулись двое прохожих. Им удалось догнать и задержать мужчину.