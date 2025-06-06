Пинчанка застала вора у себя дома и устроила за ним погоню

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Инцидент произошёл, когда девушка вернулась домой и по невнимательности оставила входную дверь незапертой. Занимаясь делами на первом этаже, она услышала подозрительные звуки наверху и решила, что это её кошка. Однако, поднявшись, обнаружила в одной из комнат незнакомого мужчину, который рылся в хозяйских вещах.
Мужчина попытался выйти из ситуации, утверждая, что оказался в доме случайно. Он застёгивал рюкзак и уверял, что просто проходил мимо. Пока девушка приходила в себя, незнакомец стал медленно отступать к выходу, но хозяйка бросилась за ним. На крики женщины откликнулись двое прохожих. Им удалось догнать и задержать мужчину.
Прибывшим правоохранителям мужчина заявил, что он якобы сожитель хозяйки дома и пришёл за вещами, а соседи «всё неправильно поняли». Однако при проверке выяснилось, что 43-летний горожанин ранее судим и недавно освободился из мест лишения свободы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу. Хозяйку дома за смелость поощрят сотрудники милиции.