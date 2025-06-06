В Тамбовской области обломки дрона упали на предприятие

В Мичуринске находятся несколько промышленных предприятий, в частности одно из крупнейших в Тамбовской области: завод «Прогресс». Он выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, оборудование для газо- и нефтепроводов, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения.