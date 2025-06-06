В Тамбовской области обломки дрона упали на предприятие

Украинские дроны атаковали Мичуринск в Тамбовской области, обломки беспилотника упали на предприятие, где произошел пожар, сообщил врио губернатора Евгений Первышов. Возгорание уже потушили.
«Пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», — рассказал он в телеграм-канале.
В Мичуринске находятся несколько промышленных предприятий, в частности одно из крупнейших в Тамбовской области: завод «Прогресс». Он выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, оборудование для газо- и нефтепроводов, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения.
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