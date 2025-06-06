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Возгорание произошло на предприятии под Тамбовом из-за падения обломков БПЛА

На тамбовском предприятии произошло возгорание — причиной стали упавшие обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

На тамбовском предприятии произошло возгорание — причиной стали упавшие обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

В результате произошедшего пострадали три человека.

— В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы, — добавил врио губернатора области в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники оперативных служб.

Минобороны России в свою очередь сообщило об уничтожении и перехвате 174 украинских дронов в течение ночи. Атаки были отражены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крыма.