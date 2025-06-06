Экс-замглавы Гострудинспекции Башкирии приговорен к штрафу за получение взятки

Представители компании уговорили травмированного работника заявить, что он пострадал, ремонтируя личный автомобиль будучи в отгуле. Через посредника они попросили Азамата Салихова закрыть расследование выводами о бытовом характере травмы. Госслужащий потребовал за это 50 тыс. руб., столько же получил посредник за свои услуги.