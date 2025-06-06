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Виновники ЧП в Черном море тянут с оплатой штрафа в 85 млрд рублей

Росприроднадзор не видит желания владельцев танкеров платить штрафы после ЧП в Черном море.

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Источник: соцсети

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что владельцы танкеров, затонувших в Черном море, не проявляют готовности полностью возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. По ее словам, в том объеме, в котором были предъявлены иски, судовладельцы не спешат их оплачивать.

Напомним, Росприроднадзор подал иски на общую сумму 84,9 млрд рублей после аварии танкеров и разлива мазута в декабре 2024 года. Сейчас дела уже приняты к рассмотрению, и в Краснодаре назначены первые судебные заседания.

По принятым искам уже назначены первые заседания в Краснодаре.

Напомним, что купальный и пляжный сезон в Анапе и Темрюкском районе пока остается под запретом.