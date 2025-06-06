Виновники ЧП в Черном море тянут с оплатой штрафа в 85 млрд рублей

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что владельцы танкеров, затонувших в Черном море, не проявляют готовности полностью возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. По ее словам, в том объеме, в котором были предъявлены иски, судовладельцы не спешат их оплачивать.
Напомним, Росприроднадзор подал иски на общую сумму 84,9 млрд рублей после аварии танкеров и разлива мазута в декабре 2024 года. Сейчас дела уже приняты к рассмотрению, и в Краснодаре назначены первые судебные заседания.
По принятым искам уже назначены первые заседания в Краснодаре.
Напомним, что купальный и пляжный сезон в Анапе и Темрюкском районе пока остается под запретом.