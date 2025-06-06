Виновники ЧП в Черном море тянут с оплатой штрафа в 85 млрд рублей

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что владельцы танкеров, затонувших в Черном море, не проявляют готовности полностью возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. По ее словам, в том объеме, в котором были предъявлены иски, судовладельцы не спешат их оплачивать.