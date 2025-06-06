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Этой ночью ВСУ атаковали РФ не только дронами, но и ракетами

Этой ночью ВСУ запустили три управляемых ракеты «Нептун-МД» по акватории Черного моря. Все объекты были успешно отражены российскими силами. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также сообщается о 174 запущенных беспилотниках.

ВСУ запустили по акватории Черного моря три ракеты «Нептун», все они были сбиты.

Этой ночью ВСУ запустили три управляемых ракеты «Нептун-МД» по акватории Черного моря. Все объекты были успешно отражены российскими силами. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также сообщается о 174 запущенных беспилотниках.

«Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты “Нептун-МД”», — отметили в ведомстве. Там добавили, что угрозы объектам на территории РФ не зафиксировано.

В военном министерстве также рассказали, что Киев запустил за ночь на 6 июня 174 беспилотника. Были атакованы порядка восьми российских регионов. Все эти случаи URA.RU фиксирует в отдельной онлайн-трансляции.