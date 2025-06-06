Губернатор Бусаргин: Специалисты осмотрели повреждённый от БПЛА дом в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области завершен осмотр многоквартирного дома на улице Тельмана, пострадавшего в результате атаки Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что угрозы для жителей нет, и в течение часа эвакуированные смогут вернуться в свои квартиры.