В самарском аэропорту «Курумоч» сняли ограничения на обслуживание рейсов

Профильные меры вводили сегодня утром. Подробностями поделился представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Пресс-секретарь федерального ведомства сообщал о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в пятницу в 7:09. Такое решение приняли для «обеспечения безопасности полетов».
В 8:40 соответствующие меры сняли. Обслуживание рейсов в самарском аэропорту «Курумоч» возобновилось. Ранее у самолета Москва — Мугла возникли неполадки с оборудованием в небе над 63-м регионом.
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