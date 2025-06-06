Двух медведей встретили дети во время прогулки в российском селе

На Сахалине, во время обычной прогулки, дети неожиданно повстречали двух медведей.
Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом Amur Mash, медведи зашли в населенный пункт Некрасовка (село, входящее в Охинский городской округ Сахалинской области, с численностью населения чуть более 700 человек) в поисках пропитания.
Уточняется, что животные не проявляли враждебности. Они обследовали территорию села и неспешно передвигались по дороге. Именно в этот момент их и заметили ученики местной школы. Ребята наблюдали за медведями до тех пор, пока те не скрылись в лесной чаще.
«К счастью, нос к носу не столкнулись — проводили взглядом в лес», — передает канал.
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