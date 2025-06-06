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Ребенок из России отравился пеной на вечеринке в Египте

В Египте 12-летний мальчик из России получил сильное отравление после участия в пенной вечеринке. Инцидент произошел в отеле SUNRISE Montemare Resort в Шарм-Эль-Шейхе, где туристка из Салехарда отдыхала с сыном, сообщает Shot.

В Египте 12-летний мальчик из России получил сильное отравление после участия в пенной вечеринке. Инцидент произошел в отеле SUNRISE Montemare Resort в Шарм-Эль-Шейхе, где туристка из Салехарда отдыхала с сыном, сообщает Shot.

Во время мероприятия ребенок оказался в центре пенной массы и случайно наглотался химического состава. Вечером у него началась сильная рвота, и, несмотря на принятые сорбенты, состояние мальчика резко ухудшилось.

В отель вызвали скорую помощь. Медики пытались установить капельницу, но безуспешно, после чего ограничились двумя уколами и назначили препараты для желудка. К утру самочувствие ребенка стабилизировалось.

По словам матери, администрация отеля организовала внутреннее разбирательство, чтобы выяснить, что именно попало в состав пены. Результатов проверки пока не озвучили, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий после получения информации о случаях острой кишечной инфекции у более чем 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», курсирующего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва.