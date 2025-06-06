Сильные взрывы в аэропорту, пострадали местные жители: десятки дронов атаковали Брянскую область. Фото, видео

После атаки ВСУ в районе аэропорта в Брянске прогремел мощный взрыв.
В ночь на 6 июня ВСУ атаковали Брянскую область: было ликвидировано 46 беспилотников. В частности, удар пришелся на местный аэропорт — там прогремел сильный взрыв. Кроме того, противник атаковал село Старые Юрковичи, там пострадал мужчина. Что известно о ситуации в регионе сейчас — в материале URA.RU.
Взрыв в районе аэропорта Брянска.
В районе аэропорта в Брянске прогремел мощный взрывФото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», t.me.
В районе, прилегающем к брянскому аэропорту, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. Авиагавань расположена в 14 километрах к юго-западу от областного центра.
Как сообщили местные, на территории были слышны повторные детонации. Официальных заявлений от Минобороны по атаке пока нет. При этом от местных властей данных о повреждениях инфраструктуры аэропорта также не публиковалось.
Атака на село: пострадавшие, повреждения машин.
Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале, ВСУ атаковали село Старые Юрковичи Климовского района. Удар, по его словам, наносился с помощью FPV-дронов. В результате этого осколочные ранения получил местный житель — ему оказали необходимую медпомощь.
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Также сброшенное с БПЛА взрывное устройство повредило автомобиль. Богомаз призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и быть предельно внимательными.
Сколько дронов сбили в Брянской области.
Силами ПВО было ликвидировано 46 дронов самолетного типа, сообщил Богомаз в telegram-канале. Жертв и пострадавших, по его словам, нет. Сейчас оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.