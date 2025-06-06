Сильные взрывы в аэропорту, пострадали местные жители: десятки дронов атаковали Брянскую область. Фото, видео

В ночь на 6 июня ВСУ атаковали Брянскую область: было ликвидировано 46 беспилотников. В частности, удар пришелся на местный аэропорт — там прогремел сильный взрыв. Кроме того, противник атаковал село Старые Юрковичи, там пострадал мужчина. Что известно о ситуации в регионе сейчас — в материале URA.RU.