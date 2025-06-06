В Самаре приставы отправили на СВО авто, в котором ранее перевозили «запрещенку»

Иномарку использовали для доставки прекурсов. Позже ее конфисковали и передали военнослужащим. Об этом сообщили представители областного ГУ ФССП.
Запрещенные вещества на Toyota перевозил молодой самарец. Правоохранители нашли незаконный груз в багажнике. После этого владельца машины и его товарища задержали.
Первого признали виновным в нелегальном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Плюс суд обязал конфисковать иномарку. Материалы передали приставам Советского района города. Сотрудники забрали авто и передали на СВО.
Ранее 27-летняя девушка из Тольятти получила 6,5 лет за незаконный оборот «запрещенки».
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