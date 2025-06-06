В Белгородской области частично возобновили ЖД-движение после подрыва путей

Ранее на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области произошло срабатывание взрывного устройства под железнодорожными путями во время прохождения поезда. В результате инцидента никто не пострадал, однако была повреждена контактная сеть и движение поездов временно приостанавливалось. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб.