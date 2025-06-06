На Урале фигуранта дела об издевательствах над девушкой отправили домой

Карпинский городской суд избрал меру пресечения Виталию Герасимову. Он обвиняется в причастности к издевательствам над 24-летней Анастасией, которую нашли мертвой в реке Турья. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
Герасимов обвиняется по части 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием СМИ, в том числе Интернета».
Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Герасимова под домашний арест до 4 августа 2025 года.
Эта трагическая история началась 27 мая, когда Анастасия, имевшая особенности психологического развития, пропала в Карпинске. Позже ее тело нашли в реке. Незадолго до этого в соцсетях появилось видео, на котором видно, как над девушкой издеваются.
По подозрению в причастности к издевательствам была задержана Наталья Бродовикова, которую также отправили под домашний арест. Она обвиняется по 1 части 135 статьи УК РФ «Развратные действия». Герасимов, предположительно, снимал происходящее на видео. Известно, что оба подозреваемых ранее отбывали срок за убийство. С погибшей Анастасией простились 3 июня.