На Урале фигуранта дела об издевательствах над девушкой отправили домой

По подозрению в причастности к издевательствам была задержана Наталья Бродовикова, которую также отправили под домашний арест. Она обвиняется по 1 части 135 статьи УК РФ «Развратные действия». Герасимов, предположительно, снимал происходящее на видео. Известно, что оба подозреваемых ранее отбывали срок за убийство. С погибшей Анастасией простились 3 июня.