В Тамбовской области после ночной атаки ВСУ пострадали жители

В Тамбовской области в результате ночного налета укронацистских беспилотников пострадали три мирных жителя. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил врио главы региона Евгений Первышов.
Вражеской атаке подвергся город Мичуринск. От падения обломков БПЛА возник пожар на одном из предприятий, добавил врио губернатора. По его словам, возгорание быстро ликвидировали.
«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы. Поручил своему заместителю по соцвопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской контролировать оказание пострадавшим всей требующейся медицинской помощи, при необходимости — в медучреждениях области», — написал Первышов.
Главе города Максиму Харникову поручено направлять регулярные доклады о текущей ситуации. На месте происшествия, по данным Первышова, находятся представители экстренных служб.
Ранее «МК» писал, что в Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов киевских радикалов, которому в ночь на пятницу подверглись сразу 13 регионов страны. Уничтожено 174 вражеских БПЛА.