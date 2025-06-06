В Тамбовской области после ночной атаки ВСУ пострадали жители

«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы. Поручил своему заместителю по соцвопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской контролировать оказание пострадавшим всей требующейся медицинской помощи, при необходимости — в медучреждениях области», — написал Первышов.