Силовики задержали сотрудника полиции Карпова вместе с журналистом Ura.ru

Утром 5 июня в офисе Ura.ru начались обыски. Позже в Екатеринбурге были задержаны три сотрудника издания — Сергей Бодров, Денис Аллаяров и Анна Салымская. Редакция СМИ вскоре выпустила официальное заявление и сообщила, что сотрудники Следственного комитета России остановили работу головного офиса и заблокировали работу Ura.ru.