Силовики задержали сотрудника полиции Карпова вместе с журналистом Ura.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали вместе с журналистом Ura.ru Денисом Алляровым начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Telegram-канале Baza.
Мужчина обвиняется в получении взятки и превышении своих должностных полномочий. Редактор подозревается в даче взятки.
6 июня в Ленинском суде Екатеринбурга обоим изберут меру пресечения, уточнили в публикации.
Утром 5 июня в офисе Ura.ru начались обыски. Позже в Екатеринбурге были задержаны три сотрудника издания — Сергей Бодров, Денис Аллаяров и Анна Салымская. Редакция СМИ вскоре выпустила официальное заявление и сообщила, что сотрудники Следственного комитета России остановили работу головного офиса и заблокировали работу Ura.ru.
Правоохранители во время обысков также нашли в компьютерах, расположенных в редакции Ura.ru, доказательства покупки оперативных сводок у представителей силовых структур.
Ранее в редакции Ura.ru заявляли, что при задержании главного редактора Дианы Козловой сотрудники правоохранительных органов применили физическую силу. Однако позже в СК опровергли данную информацию.