Глава Тамбовской области раскрыл подробности атаки БПЛА на город Мичуринск

«В ночь на 6 июня террористический украинский режим атаковал беспилотниками город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», — написал глава региона в своем telegram-канале. В связи с произошедшим он поручил своему заместителю по соцвопросам и министру здравоохранения контролировать оказание медпомощи пострадавшим.