В Тамбовской области три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ

Три человека пострадали в Мичуринске Тамбовской области в результате атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.
Он рассказал, что в ночь на 6 июня Мичуринск подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из предприятий, который оперативно был ликвидирован.
«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», — написал Первышов в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили над одиннадцатью регионами страны 174 беспилотника ВСУ.