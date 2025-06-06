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В Тамбовской области три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ

Из-за падения обломков беспилотника на одном из предприятий в Мичуринске начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

Три человека пострадали в Мичуринске Тамбовской области в результате атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

Он рассказал, что в ночь на 6 июня Мичуринск подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из предприятий, который оперативно был ликвидирован.

«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», — написал Первышов в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили над одиннадцатью регионами страны 174 беспилотника ВСУ.