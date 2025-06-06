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Бойцу ВС США дали 23 года тюрьмы за убийство и расчленение беременной жены

Девушка была на шестом месяце беременности, ее тело так и не найдено.

Суд штата Мэриленд в США приговорил к 23 годам тюремного заключения рядового американской армии Дуэйна Джонсона II за убийство и расчленение беременной жены, пишет New York Post.

«Его жене, Мише Джонсон, было 19 лет, она была на шестом месяце беременности на момент своей смерти. Ее тело так и не найдено», — говорится в материале.

Как выяснил суд, летом 2024 года солдат разозлился на жену, ударил ее по голове, затем напал на нее с мачете. Когда девушка умерла, он расчленил ее при помощи пилы, части тела собрал в пакет и отнес на мусорку, затем этот пакет вывезли на мусоросжигательный завод.

После произошедшего Джонсон сам заявил в полицию о пропаже жены. Ее искали несколько недель, затем армейские следователи обнаружили улики в доме бойца.

«Джонсон будет лишен жалованья и надбавок, а также — с позором уволен. Он будет отбывать наказание в военной тюрьме в Форт-Ливенворте, штат Канзас», — подчеркивается в публикации.

Уточняется, что Джонсон признал вину и раскаялся, на суде он заявил, что «не представляет свою жизнь без ребенка».

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