Бойцу ВС США дали 23 года тюрьмы за убийство и расчленение беременной жены

Суд штата Мэриленд в США приговорил к 23 годам тюремного заключения рядового американской армии Дуэйна Джонсона II за убийство и расчленение беременной жены, пишет New York Post.
«Его жене, Мише Джонсон, было 19 лет, она была на шестом месяце беременности на момент своей смерти. Ее тело так и не найдено», — говорится в материале.
Как выяснил суд, летом 2024 года солдат разозлился на жену, ударил ее по голове, затем напал на нее с мачете. Когда девушка умерла, он расчленил ее при помощи пилы, части тела собрал в пакет и отнес на мусорку, затем этот пакет вывезли на мусоросжигательный завод.
После произошедшего Джонсон сам заявил в полицию о пропаже жены. Ее искали несколько недель, затем армейские следователи обнаружили улики в доме бойца.
«Джонсон будет лишен жалованья и надбавок, а также — с позором уволен. Он будет отбывать наказание в военной тюрьме в Форт-Ливенворте, штат Канзас», — подчеркивается в публикации.
Уточняется, что Джонсон признал вину и раскаялся, на суде он заявил, что «не представляет свою жизнь без ребенка».
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