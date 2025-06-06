Бойцу ВС США дали 23 года тюрьмы за убийство и расчленение беременной жены

Как выяснил суд, летом 2024 года солдат разозлился на жену, ударил ее по голове, затем напал на нее с мачете. Когда девушка умерла, он расчленил ее при помощи пилы, части тела собрал в пакет и отнес на мусорку, затем этот пакет вывезли на мусоросжигательный завод.