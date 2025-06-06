Без электричества после непогоды остается 25 населенных пунктов

Прогноз погоды остается неблагоприятным. Энергетики просят сообщать им про обрывы линий электропередачи по номерам аварийных служб — 115 и 144. Она обратили внимание, что к поврежденным линиям не стоит подходить близко, лучше держаться на расстоянии не менее восьми метров.