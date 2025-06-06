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Без электричества после непогоды остается 25 населенных пунктов

Сильный ветер и мощные дожди стали причиной отключения света в более чем 200 населенных пунктах, но во многих последствия непогоды уже устранены.

Источник: Telegram / Минскэнерго

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Восстановительные работы в энергетической инфраструктуре после непогоды, обрушившейся на республику накануне, продолжаются, сообщает РУП «Минскэнерго».

«От электроснабжения отключались 223 населенных пункта. В восстановительных работах были задействованы более 120 энергетиков в числе аварийных бригад, работающих на местах инцидентов», — говорится в сообщении.

При этом по состоянию на 8:00 пятницы работы по восстановлению электроснабжения еще шли в 25 населенных пунктах.

Прогноз погоды остается неблагоприятным. Энергетики просят сообщать им про обрывы линий электропередачи по номерам аварийных служб — 115 и 144. Она обратили внимание, что к поврежденным линиям не стоит подходить близко, лучше держаться на расстоянии не менее восьми метров.

Вечером 5 июня ливни, грозы и шквалистый ветер накрыли ряд регионов, в том числе и Минск. Некоторые участки дорожной сети оказались подтоплены, было затруднено движение транспорта.