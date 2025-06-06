Бывшая нижегородская медсестра осуждена за хищение более 1,6 млн рублей

В прокуратуре добавили, что ранее женщина была признана виновной в мошенничестве по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.