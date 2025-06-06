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Бывшая нижегородская медсестра осуждена за хищение более 1,6 млн рублей

Бывшая медсестра из Сормова обязана вернуть более 1,6 млн рублей, похищенных через фиктивные трудоустройства. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

По ее данным, сотрудница гематологического отделения городской клинической больницы № 12, злоупотребив своим служебным положением, организовала фиктивное трудоустройство нескольких граждан. Формально они числились в штате учреждения, однако фактически своих обязанностей не выполняли.

Начисляемую им заработную плату женщина присваивала и распоряжалась ею по своему усмотрению.

В результате противоправных действий медицинскому учреждению был причинен ущерб в размере более 1,6 млн рублей. С целью его возмещения прокуратура района подала иск. Сормовский суд удовлетворил требования в полном объеме и постановил взыскать с ответчицы всю сумму причиненного ущерба.

В прокуратуре добавили, что ранее женщина была признана виновной в мошенничестве по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, что дело экс-директора Нижегородской кадетской школы Ольги Кудасовой передано в суд. Ее обвиняют в том, что она, будучи руководителем образовательного учреждения, регулярно издавала приказы о премировании сотрудников на основании фиктивных ходатайств. После чего она деньги присваивала.