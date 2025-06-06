Найдены виновные в пожаре на поезде в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края завершена проверка по факту возгорания вагонов на станции Кенай, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл 23 апреля около 5 часов вечера. В служебно-техническом вагоне рабочего поезда, состоящего из шести вагонов путевой машинной станции № 233 ОАО «РЖД», начался пожар. Как выяснилось в ходе проверки, причиной возгорания стало нарушение работниками требований пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования.
Ванинская транспортная прокуратура внесла представление начальнику дирекции для устранения нарушений. Также инициирована процедура привлечения к административной ответственности виновного лица по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение пожарной безопасности.