Что выяснилось после смерти 5 детей в Байкальске

На днях — городской турнир по пляжному волейболу для детей. Байкал еще совсем холодный, но почему бы и не поиграть на берегу? В местном кинотеатре «Родной» крутят пять относительно новых лент — в основном комедии.
С того дня, когда компания подростков устроила в дачном доме вечеринку, которая закончилась массовым убийством и поджогом (итог — пятеро погибших, четверо раненых, скорбь и растерянность), уже минуло 10 дней. Теперь Байкальску важно прийти в себя и очнуться от страшной боли.
Жизнь побеждает смерть.
Городские девчонки уже примеряют давно заказанные наряды на выпускной, праздник-то через пару недель. Мамы одергивают: надо поскромнее! И с этим все согласны — город только что пережил большое горе.
«Но всё-таки принято решение, что выпускные в Байкальске проводиться будут, — рассказала irk.aif.ru детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева. — Пусть не в таком широком формате, как обычно. Но праздники пройдут только в присутствии родителей. Не обязательно всех, но хотя бы нескольких. И, конечно, взрослые будут присутствовать как на праздниках в школах, так и на неформальных вечерах после официальных мероприятий».
К этому можно относиться по-разному. И, конечно, каждая семья сама решит, отпускать ли своего выпускника на торжество. Но большинство всё-таки решили — пойдут. Окончание школы бывает раз в жизни, а жизнь — она продолжается. Хотя и погибших друзей не забывают — каждое мероприятие в Байкальске начинается с минуты молчания…
«Да и вообще город до сих пор в каком-то оцепенении, — рассказывает жительница Анна Омельченко (фамилия изменена по этическим соображениям). Ей 36 лет, и старшему сынишке пока только 12, о самостоятельности говорить рано, но его мама уже сейчас говорит: “Никуда одного ни ногой”. — Раньше прибегаю с работы поздно вечером, разговариваю со своими сорванцами, а за окнами — шум, подростки гуляют. Сейчас дети на улице только днём кучкуются, сидят на площадках, шушукаются. А к темноте улицы вымирают, только парни и девушки постарше там пройдут разве что».
Анна рассказывает: вначале говорили, что все дети на той смертельной вечеринке оказались с согласия родителей. Но потом выяснилось, что это не совсем так. Сын знакомой, к счастью, спасшийся, просто соврал маме — сказал, что поехал к бабушке. А она впервые не перезвонила. Ребята постарше — у тех да, подростковые бунты, самостоятельность. Настояли, и родители махнули рукой — иди! Ну и как запретишь вполне взрослым, кажется, парню или девушке в 15−16 лет отметить день рождения подруги тусовкой?
«Скажу честно, — говорит близкая знакомая семьи, в которой произошла трагедия, — Байкальск — городок курортный, жилья здесь всегда сдаётся много, и турбаз тоже. И мы в нашей юности вскладчину снимали домики “на толпу”, закупали не только минералку, но и спиртное. Один торт на всех, шашлык из сосисок, картошку пекли на костре. Родители обычно прямо говорили: “Езжайте и празднуйте”, и никогда ничего особенного, кроме драк, не случалось. Суммы с собой всегда были маленькие, городок наш небогатый, привыкли. Вот и здесь родители выдали ребятам рублей по 500 рублей вроде бы. А откуда дорогой алкоголь?».
Конечно, дети могли подработать, но много ли? Работы в Байкальске нет, БЦБК давно закрыт, все живут с вахт и плантаций знаменитой местной клубники, которая скоро поспеет. А пока можно собирать в тайге черемшу и продавать её на рынке по 50 рублей за пучок. Невеликие деньги…
В этот раз турбазу компании снять не удалось — говорят, владелец отказался сдавать подросткам, вдруг всё разнесут. Тем более что на Байкал уже потянулись туристы, которые дают хорошую цену. Так они оказались в ловушке на даче у Михаила — ключи от неё у парня были, в 17 лет он «сам за себя отвечал». Мама трудилась вахтами где-то на Камчатке, старшие братья — на СВО, отец — ну что отец, он вечно занят.
«Сегодня жёстко, короче, бухаем!» — за несколько часов перед тем, как достать нож и начать яростно, но расчётливо убивать приятелей, мальчишка «запилил» в свой канал в Telegram видео с рядами бутылок. На всех приходилось не то чтобы много спиртного, но вполне достаточно — парень накрыл поляну. На столах на компанию из 15 человек было две бутылки водки, джин и крепкое пиво. Если бы родители, отпустившие своих детей на гулянку, смотрели за их соцсетями, они бы рванули за ними на дачу на такси. Но то-то и оно, что не смотрели. Но это было ДО трагедии.
Посадить детей под замок?
«После того страшного дня многие мои знакомые забрали у подростков смартфоны, купили им простые кнопочные телефоны, — продолжает Ирина Лентова (фамилия изменена). — Даже и вполне обеспеченные так делают — на всякий случай. Мало ли кто решит на них воздействовать, и не только мошенники, как выяснилось — всяких хватает. И, конечно, комендантский час сейчас в Байкальске не до 11, как везде в регионе. Уже в 9 вечера все дома! Дети не протестуют — они тоже напуганы. Меры эти все, я считаю, правильные. А страх пройдёт со временем».
Тут главное, пожалуй, чтобы, когда напряжение спадёт, не забыть о контроле. Несмотря на то, что городок маленький, все всех знают и бояться, кажется, некого.
«К трагедии привели два фактора. Первое — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, — скажет позже глава иркутского Следкома Анатолий Ситников. — Второе — достаточно свободный доступ подростков к алкогольным напиткам, которые приобрели для них молодые люди».
Следствие уже установило, что обеспечили празднующих 15-летие одной из девчонок сорокоградусной двое — 18-летний парень, знакомый одной из подружек, и 24-летний, вернувшийся со СВО брат того самого парня, что во внезапном порыве ярости убьет ножом четверых и ранит ещё четверых. Обоих в СК задержали и допросили, предъявив статью за вовлечение подростков в совершение антиобщественных действий, но Слюдянский суд отпустил их до суда. Следствие продолжается, и это единственная информация по делу, которая точна и объективна. Ни версиями, ни результатами экспертиз никто не делится — тишина. Такое при расследовании резонансных преступлений бывает редко.
А Байкальск полнится слухами, порой весьма фантастическими. В одном сейчас все сходятся — эту расправу не назовешь спонтанной. А что нашло на мальчика, которого все до сих пор (!) называют хорошим и добрым, можно только гадать.
«Да они ж дружили все, спортом занимались, — едва ли не плачет подруга семьи убитой девочки. — Какая она была яркая, справедливая, как её все любили!».
Семьям, которые переживают горе, помогает сейчас весь Байкальск. В гости, рассказывают взрослые, хороводом ходят дети — друзья и подруги тех, кого уже нет. Вместе переживают за здоровье тех, кто выжил — это теперь и их дети… Родители погибшей девочки посадили под окнами в память о ней редкое для Сибири растение — калину бульдонеж, с большими белыми цветами. Для них это символ дочери, которая так и не стала взрослой.