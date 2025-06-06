Что выяснилось после смерти 5 детей в Байкальске

«Сегодня жёстко, короче, бухаем!» — за несколько часов перед тем, как достать нож и начать яростно, но расчётливо убивать приятелей, мальчишка «запилил» в свой канал в Telegram видео с рядами бутылок. На всех приходилось не то чтобы много спиртного, но вполне достаточно — парень накрыл поляну. На столах на компанию из 15 человек было две бутылки водки, джин и крепкое пиво. Если бы родители, отпустившие своих детей на гулянку, смотрели за их соцсетями, они бы рванули за ними на дачу на такси. Но то-то и оно, что не смотрели. Но это было ДО трагедии.