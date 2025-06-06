66-летний водитель врезался в опору ЛЭП под Таганрогом

В Неклиновском районе произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat. Авария случилась 5 июня около 22:17 на автодороге «Таганрог — Покровское». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, 66-летний водитель не выбрал безопасную скорость. Автомобиль потерял управление и на всей скорости съехал на правую обочину, затем транспорт врезался в опору ЛЭП.
Водитель с травмами был госпитализирован в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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