Маск задумывается о переходе на другую сторону после конфликта с Трампом

«Ему плевать на республиканцев, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет. Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», — сказал советник Маска в беседе с журналистами. По словам собеседника NBC, Маск больше не намерен финансировать организации, связанные с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что несколько месяцев назад публично обещал потратить 100 млн долларов на их поддержку.