Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоледи на «Ладе» выехала на встречку и сбила двух подростков на мотоцикле

Авария произошла в Хайбуллинском районе.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

В Хайбуллинском районе зарегистрировано ДТП с двумя пострадавшими подростками, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

Авария произошла на ул. Восточной села Акъяр вечером 5 июня. По предварительной версии, 29-летняя женщина за рулём «Лады Калины» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом «Kayo».

В результате аварии 14-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы.

Со слов женщины, она выехала на встречку во избежании столкновения с автомобилем, который выезжал с парковки.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.