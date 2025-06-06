Автоледи на «Ладе» выехала на встречку и сбила двух подростков на мотоцикле

В Хайбуллинском районе зарегистрировано ДТП с двумя пострадавшими подростками, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.
Авария произошла на ул. Восточной села Акъяр вечером 5 июня. По предварительной версии, 29-летняя женщина за рулём «Лады Калины» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом «Kayo».
В результате аварии 14-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы.
Со слов женщины, она выехала на встречку во избежании столкновения с автомобилем, который выезжал с парковки.
По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.