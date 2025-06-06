В Орловской области сбито несколько десятков БПЛА

«Этой ночью над Орловской областью уничтожено 20 вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. В результате происшествия разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения нет. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.