В Орловской области сбито несколько десятков БПЛА

На местах падения обломков работают сотрудники МЧС.
Над территорией Орловской области системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.
«Этой ночью над Орловской областью уничтожено 20 вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. В результате происшествия разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения нет. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.