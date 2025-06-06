В Петербурге аферисты хотели обмануть НИИ на 91 млн с помощью ремонта

По итогу мошенники подал иск в Арбитражный суд Петербурга и заявили, что НИИ имени Пастера должен подрядчикам 91 миллион рублей по факту выполненных работ. Следствие пошло на встречу аферистам и постановили взыскать задолженность с Института, но тот обжаловал решение.