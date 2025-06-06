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В Петербурге аферисты хотели обмануть НИИ на 91 млн с помощью ремонта

Суд сначала удовлетворил требование мошенников, но НИИ смог обжаловать это решение.

Суд в Петербурге арестовал бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве при ремонте научно-исследовательского института.

Дмитрий Сподин и Лилия Кренцлер представляли компанию ООО «ЛенПрофМонтаж», когда согласились осуществить капитальный ремонт Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Подозреваемые намеревались похитить крупную сумму денег во время проведения работ. Для этого они составили фиктивные акты, а также справки о стоимости готового ремонта, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По итогу мошенники подал иск в Арбитражный суд Петербурга и заявили, что НИИ имени Пастера должен подрядчикам 91 миллион рублей по факту выполненных работ. Следствие пошло на встречу аферистам и постановили взыскать задолженность с Института, но тот обжаловал решение.

4 июня Кренцлер и Сподин были задержаны, а 5 июня Смольнинский районный суд арестовал их.

Ранее мошенники разработали схему, позволившую им заработать 26 миллионов рублей на незаконном подключении жилых комплексов к электричеству.