Возбуждено дело после падения дерева на коляску с ребенком 5 июня в Самаре

В Самаре 5 июня произошло ЧП с маленьким ребенком.
Стало известно, что 5 июня на проспекте Ленина огромная ветка рухнула на коляску, где находился 10-месячный мальчик.
В результате происшествия малышу понадобилась медицинская помощь. Госпитализация, к счастью, не понадобилась.
Прокуратура Октябрьского района уже начала проверку по факту инцидента, а СУ СК по Самарской области завел уголовное дело.
Ранее в МЧС рассказали о том, каких опасностей при купании стоит избегать и как уберечь себя при отдыхе на реке.
Также, в Самарской области правоохранительные органы обнаружили настоящего медвежонка в подвале одного из местных жителей. Животное забрали представители природоохранной прокуратуры.
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