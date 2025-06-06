В Омске проводится проверка после обрушения потолка в аварийном доме

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственную проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в аварийном доме, информация о котором появилась в социальных сетях 5 июня. Инцидент произошел в одноэтажном четырехквартирном доме 1958 года постройки, расположенном по адресу: улица 2-й переулок Воровского, 4.
По предварительным данным, в доме на момент происшествия проживала лишь одна семья из двух человек. Обрушение потолочной лаги зафиксировано в нежилой квартире, находящейся в муниципальной собственности, где никто не проживает. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Дом был официально признан аварийным администрацией города в декабре 2024 года и подлежит сносу. Срок расселения жильцов пока не истек, поскольку установленные административные процедуры находятся в процессе реализации.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, включая причины обрушения конструкций. Особое внимание уделяется оценке состояния дома и мер, принятых для обеспечения безопасности жильцов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.