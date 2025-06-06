В Омске проводится проверка после обрушения потолка в аварийном доме

По предварительным данным, в доме на момент происшествия проживала лишь одна семья из двух человек. Обрушение потолочной лаги зафиксировано в нежилой квартире, находящейся в муниципальной собственности, где никто не проживает. К счастью, жертв и пострадавших нет.