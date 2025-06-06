Украина нанесла удар по гостинице в городе — спутнике ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гостинице в городе — спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
— Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей. Важно подчеркнуть: на данный момент гостиница не эксплуатируется, никто не пострадал, — рассказал глава Энергодара.
Пухов в публикации также отметил, что возгорание оперативно потушили сотрудники экстренных служб, никто в результате произошедшего не пострадал.
Минобороны России в свою очередь сообщило об уничтожении и перехвате 174 украинских дронов в течение ночи. Атаки были отражены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крыма.