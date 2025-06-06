Украина нанесла удар по гостинице в городе — спутнике ЗАЭС

Минобороны России в свою очередь сообщило об уничтожении и перехвате 174 украинских дронов в течение ночи. Атаки были отражены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крыма.