Редактору Ura.ru предъявили обвинение в даче взятки

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, редактор СМИ обвиняется по части статьи 291 УК РФ (дача взятки). Второй участник дела — сотрудник правоохранительных органов — по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и по статье 286 (превышение должностных полномочий). Обоим сегодня изберут меру пресечения.