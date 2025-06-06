Редактору Ura.ru предъявили обвинение в даче взятки

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, редактор СМИ обвиняется по части статьи 291 УК РФ (дача взятки). Второй участник дела — сотрудник правоохранительных органов — по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и по статье 286 (превышение должностных полномочий). Обоим сегодня изберут меру пресечения.
Напомним: накануне в редакции агентства в Екатеринбурге в течение пяти часов проходил обыск, после которого редактора свердловской редакции доставили в СК.
Одновременно с этим следователи пришли и в квартиры «нескольких журналистов»: их интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области, пояснили в агентстве.