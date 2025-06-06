NYP: ребенок умер после того, как вдохнул на дне рождения гелий из шара

Шестилетний мальчик из Иллинойса в США погиб после того, как вдохнул на своем дне рождения гелий из шара, передает New York Post со ссылкой на местные правоохранительные органы.
«Предварительные результаты (вскрытия, — прим. ред.) указывают на то, что причина смерти — удушье из-за воздушного шара, наполненного майларовым гелием», — приводятся в материале слова коронера Шона Кипса.
Уточняется, что впереди еще дополнительные экспертизы, в том числе на токсичные элементы.
«Несмотря на то, что эти воздушные шары часто рассматриваются как безобидные украшения, они могут представлять серьезную опасность, особенно для маленьких детей, включая редкую, но смертельную возможность удушья и отравления гелием», — подчеркнул Кипс.
Так, в 2023 году в Теннеси на свой день рождения погибла семилетняя девочка, она вдохнула гелий из цифры «7» и умерла от удушья, подчеркивает издание.
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