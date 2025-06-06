8-летний ребенок пострадал в ДТП с двумя ВАЗами 5 июня в Самарской области

В Самарской области произошла авария с участием двух отечественных легковушек. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, на одной из региональных трасс ехали два автомобиля марки ВАЗ. При движении они столкнули.
В аварии пострадал 8-летний ребенок. Он был госпитализирован в больницу имени Середавина в областной столице.
На данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Ранее мы писали о том, что региональное СУ СК завело уголовное дело по факту падения дерева на коляску с 10-месячным ребенком.
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