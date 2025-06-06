Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8-летний ребенок пострадал в ДТП с двумя ВАЗами 5 июня в Самарской области

В Самарской области произошла авария с участием двух отечественных легковушек.

Качество жизни в вашем регионе

В Самарской области произошла авария с участием двух отечественных легковушек. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, на одной из региональных трасс ехали два автомобиля марки ВАЗ. При движении они столкнули.

В аварии пострадал 8-летний ребенок. Он был госпитализирован в больницу имени Середавина в областной столице.

На данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Ранее мы писали о том, что региональное СУ СК завело уголовное дело по факту падения дерева на коляску с 10-месячным ребенком.

Также, недавно в МЧС рассказали о том, как уберечь себя во время отдыха на воде.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.