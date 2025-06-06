Вместе с редактором URA.RU задержали главу уголовного розыска

Ленинский районный изберет меру пресечения начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову, которого подозревают в предоставлении служебной информации информагенству URA.RU.
Карпов обвиняется по третьей части статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия», пункту «е» третьей части статьи 286 УК РФ. «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности».
— Материал в отношении Карпова будет рассмотрен в 12.00 6 июня, — сообщили в Свердловском областном суде.
Напомним, в редакцию издания, расположенную на Карла Либкнехта, 5, в Екатеринбурге, утром 5 июня нагрянули силовики с обыском.
Сотрудники СК при силовой поддержке спецназа проводили обыски, изучали документацию и проверяли технику.
«КП-Екатеринбург» рассказывала, что поводом к проверке стало предположительное получение редакцией оперативных сведений, предназначенных для служебного пользования.
В ходе обысков было задержано три сотрудника издания: Денис Аллаяров, Сергей Бодров и Анна Салымская. Позже их адвокат Георгий Краснов сообщил, что журналисты проходят по делу в качестве свидетелей. Всех троих отпустили, однако вскоре Аллаяров был задержан повторно. Позже стало известно, что на него возбуждено уголовное дело. 6 июня в 16:00 журналисту изберут меру пресечения.