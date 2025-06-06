Вместе с редактором URA.RU задержали главу уголовного розыска

В ходе обысков было задержано три сотрудника издания: Денис Аллаяров, Сергей Бодров и Анна Салымская. Позже их адвокат Георгий Краснов сообщил, что журналисты проходят по делу в качестве свидетелей. Всех троих отпустили, однако вскоре Аллаяров был задержан повторно. Позже стало известно, что на него возбуждено уголовное дело. 6 июня в 16:00 журналисту изберут меру пресечения.