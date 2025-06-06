В Ольхонском районе браконьер незаконно выловил 11 особей омуля

В Ольхонском районе браконьер ответил перед законом за незаконную ловлю омуля. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и транспортной полиции региона, в феврале 2025 года мужчина установил 68-метровые сети в бухте «Солонцовая», что является запрещенным способом лова.
— Не имея специального разрешения на осуществление любительского лова водных биологических ресурсов, находясь на участке ледового покрытия акватории озера Байкал, расположенного в бухте «Солонцовая», прорубил в толще льда майну с помощью пешни и установил рыболовные сети длиной 68 метров, использование которых запрещено, — поделились правоохранители.
В результате его действий было изъято 11 особей ценной рыбы, а ущерб экосистеме Байкала превысил 80 тысяч рублей. Нарушитель полностью признал свою вину и добровольно возместил нанесенный ущерб. Суд учел это обстоятельство и назначил относительно мягкое наказание — 180 часов обязательных работ. В качестве дополнительной меры постановлено уничтожить конфискованные орудия браконьерства — сети и пешню.