В Ольхонском районе браконьер незаконно выловил 11 особей омуля

В результате его действий было изъято 11 особей ценной рыбы, а ущерб экосистеме Байкала превысил 80 тысяч рублей. Нарушитель полностью признал свою вину и добровольно возместил нанесенный ущерб. Суд учел это обстоятельство и назначил относительно мягкое наказание — 180 часов обязательных работ. В качестве дополнительной меры постановлено уничтожить конфискованные орудия браконьерства — сети и пешню.