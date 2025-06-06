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В Энергодаре в результате атаки БПЛА загорелась гостиница

В результате ночного удара БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энергодар, произошло возгорание здания гостиницы. Об этом сообщает глава города Максим Пухов.

На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась.

В результате ночного удара БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энергодар, произошло возгорание здания гостиницы. Об этом сообщает глава города Максим Пухов.

«В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей», — пишет Пухов в своем telegram-канале. На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, пожар удалось оперативно локализовать. Огонь не распространился по всему зданию — полностью выгорела только одна комната. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.