В Энергодаре в результате атаки БПЛА загорелась гостиница

На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась.
В результате ночного удара БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Энергодар, произошло возгорание здания гостиницы. Об этом сообщает глава города Максим Пухов.
«В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей», — пишет Пухов в своем telegram-канале. На момент происшествия гостиница не эксплуатировалась.
На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, пожар удалось оперативно локализовать. Огонь не распространился по всему зданию — полностью выгорела только одна комната. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.