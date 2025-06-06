В Энергодаре в результате атаки БПЛА загорелась гостиница

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, пожар удалось оперативно локализовать. Огонь не распространился по всему зданию — полностью выгорела только одна комната. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.