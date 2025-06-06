Три подростка готовили теракты в школах ЛНР

Ранее аналогичные случаи были зафиксированы в Тверской области, где сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог здания Минобороны РФ. Тогда также возбуждались уголовные дела по статьям о подготовке теракта и участии в террористической организации, а несовершеннолетние общались с кураторами через мессенджеры.