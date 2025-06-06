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Три подростка готовили теракты в школах ЛНР

В ЛНР предъявлено обвинение трем подросткам, которых подозревают в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях и религиозном объекте. Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, несовершеннолетние обвиняются в подготовке к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.

В ЛНР трое подростков обсуждали в закрытых группах подготовку к потенциальным терактам в школах, в частности — изготовление СВУ.

В ЛНР предъявлено обвинение трем подросткам, которых подозревают в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях и религиозном объекте. Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, несовершеннолетние обвиняются в подготовке к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.

«Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР. в совершении преступлений: приготовление к террористическому акту и участие в деятельности организации, которая признана террористической», — передает ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком ЛНР».

По данным следствия, подростки вступили в состав международной террористической организации и создали закрытую группу в мессенджере, где обсуждали планы совершения теракта и размещали соответствующие инструкции. Также в ходе обыска у одного из обвиняемых изъяли самодельное огнестрельное оружие, список предполагаемых жертв и подробный план подготовки к преступлению.

Следственные органы подчеркнули, что трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников СК и УФСБ по ЛНР. Подростков заключили под стражу.

Ранее аналогичные случаи были зафиксированы в Тверской области, где сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог здания Минобороны РФ. Тогда также возбуждались уголовные дела по статьям о подготовке теракта и участии в террористической организации, а несовершеннолетние общались с кураторами через мессенджеры.