Под Гродно трехлетний мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку

Согласно информации, вечером 5 июня 2025 года трехлетний мальчик забрался на подоконник. В ведомстве отметили, что окно в комнате было открыто и ребенок, опершись на москитную сетку, упал с высоты второго этажа. В СК отметили, что трехлетний мальчик находится в больнице и его жизни и здоровью ничего не угрожает.