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Под Гродно трехлетний мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку

В Гродненском районе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа.

Источник: Комсомольская правда

Под Гродно трехлетний мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно информации, вечером 5 июня 2025 года трехлетний мальчик забрался на подоконник. В ведомстве отметили, что окно в комнате было открыто и ребенок, опершись на москитную сетку, упал с высоты второго этажа. В СК отметили, что трехлетний мальчик находится в больнице и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Тем временем под Слуцком 17-летний подросток попал в смертельное ДТП: «Машину взял без разрешения у отца».