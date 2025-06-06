Почти 200 дронов атаковали Россию, взрывы в аэропорту и пожар на НПЗ: карта ударов ВСУ 6 июня

ВСУ совершили массовую атаку по регионам РФ, сбито более 170 БПЛА.
В ночь на 6 июня средствами противовоздушной обороны над Россией ликвидированы 174 беспилотника, запущенных ВСУ. В саратовском Энгельсе в результате этого произошло возгорание на нефтеперерабатывающим заводе (НПЗ), также обломки сбитого дрона упали на балкон одной из квартир жилого комплекса (ЖК) «Облака». Кроме того, в Брянской области на фоне ударов противника произошли взрывы в районе аэропорта. Подробнее об активности ВСУ и карта атак — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RUНОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Украина атаковала Саратовскую область и регионы РФ ночью: онлайн-трансляция.
Сколько БПЛА сбито за ночь.
За ночь с 5 на 6 июня ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника самолетного типа, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД» над Черным морем. БПЛА ликвидировали над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым, сообщили в Минобороны.
Брянская область.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСильные взрывы в аэропорту, пострадали местные жители: десятки дронов атаковали Брянскую область. Фото, видео.
В ночь на 6 июня около 01:00 (по мск) в Брянске были зафиксированы взрывы в небе над городом, предположительно связанные с работой системы противовоздушной обороны. После в городе начались перебои сотовой связи, сообщили местные telegram-каналы.
Как отмечается, взрывы произошли в районе брянского аэропорта. Местные жители сообщили, на территории были слышны повторные детонации. Официальных заявлений пока нет.
Кроме того, губернатор региона Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали село Старые Юрковичи Климовского района. В результате этого осколочные ранения получил местный житель — ему оказали необходимую медпомощь. Также сброшенное с БПЛА взрывное устройство повредило автомобиль. Как сообщил Богомаз, средствами ПВО над регионом в общей сложности было уничтожено 46 дронов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки дрона налетели на жилую многоэтажку в Энгельсе: главное об атаке на Саратовскую область.
Саратовская область.
В городах Саратов и Энгельс прогремели взрывы и зафиксирована работа систем ПВО. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что были сбиты несколько воздушных целей. В результате в Энгельсе поврежден балкон одной из квартир в ЖК «Облака» на улице Тельмана. Жители, эвакуированные из поврежденного дома, скоро смогут вернуться в свои квартиры. После проведения осмотра специалисты не обнаружили угроз для жизни и здоровья людей.
Для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры районной администрации и управляющей компании поручено приступить к необходимым работам. При необходимости для восстановления объектов могут быть выделены средства из резервного фонда области. Кроме того, в результате атак произошло возгорание на НПЗ.
Также сообщалось, что под Саратовом были временно введены ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Гагарин. Все ограничения на работу авиагавани были сняты в 05:28 (по мск).
Ростовская область.
В регионе уничтожили беспилотник на территории Шолоховского района. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, разрушений и пострадавших на земле зафиксировано не было.
Воронежская область.
В регионе ночью была объявлена опасность атаки БПЛА, которую сняли лишь в 07:00 утра (по мск). Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные подразделения ПВО нейтрализовали свыше пяти беспилотников на территории трех муниципальных образований региона. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений объектов на земле не зафиксировано.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Рамы на окнах трясло от взрывов": как жители Московской области отреагировали на массовую атаку ВСУ. Карта.
Калужская область.
В регионе ликвидировали пять БПЛА в районе границы города Обнинска и Боровского района. Как сообщил губернатор области Владислав Шапша, обломки одного из беспилотников упали на проезжую часть автодороги. Сбитый БПЛА, по данным telegram-канала Mash, рухнул на Киевском шоссе недалеко от поселка Балабаново.
Погибших в результате происшествия нет. Некоторые люди получили ушибы, серьезной медицинской помощи никто не потребовал. На месте работают оперативные службы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРязань атакована беспилотниками, горит место падения обломков: главное о налете дронов.
Рязанская область.
В Рязани ночью работали системы ПВО. По данным telegram-канала «Радар по всей России», зафиксированы БПЛА украинской армии около 02:00 утра (по мск).
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил ночную атаку, сославшись на Минобороны РФ. Точное количество дронов, сбитых над регионом пока не сообщается.
В результате ударов жертв и пострадавших нет. По словам Малкова, проводится оценка причиненного материального ущерба.
Тульская область.
На территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА с 00:00 5 июня до 05:00 6 июня (по мск). Об этом информировал глава региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он уточнил, что силы ПВО ликвидировали два украинских беспилотника самолетного типа. В результате этого травмы получили три человека, их госпитализировали.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКиев столкнулся с ночной атакой БПЛА, горят целые районы: что известно.
Тамбовская область.
Сообщается, что ВСУ атаковали город Мичуринск. В результате падения обломков сбитых дронов на одном из предприятий города вспыхнул пожар. Его удалось быстро потушить, отметил губернатор региона Евгений Первышов.
По его словам, в результате инцидента пострадали три человека. Они доставлены в больницу. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы. Губернатор подчеркнул, что получает всю оперативную информацию и держит ситуацию под личным контролем.
Белгородская область.
В Белгороде на улице 3-го Интернационала, по сообщениям читателей telegram-канала «Бел. Ру», упал БПЛА. Отмечается, что возле дома № 25 в результате инцидента были повреждены несколько автомобилей.