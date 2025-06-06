Почти 200 дронов атаковали Россию, взрывы в аэропорту и пожар на НПЗ: карта ударов ВСУ 6 июня

В ночь на 6 июня средствами противовоздушной обороны над Россией ликвидированы 174 беспилотника, запущенных ВСУ. В саратовском Энгельсе в результате этого произошло возгорание на нефтеперерабатывающим заводе (НПЗ), также обломки сбитого дрона упали на балкон одной из квартир жилого комплекса (ЖК) «Облака». Кроме того, в Брянской области на фоне ударов противника произошли взрывы в районе аэропорта. Подробнее об активности ВСУ и карта атак — в материале URA.RU.