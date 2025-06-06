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Редактора URA.RU Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде 20 тысяч рублей

Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров является жертвой оговора со стороны своего дяди, а вчерашние обыски в агентстве мы считаем провокацией. В четверг поздно вечером закончился допрос Дениса, после которого он был задержан и эту ночь провел в изоляторе временного содержания.

Дениса Аллаярова задержали накануне.

Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров является жертвой оговора со стороны своего дяди, а вчерашние обыски в агентстве мы считаем провокацией. В четверг поздно вечером закончился допрос Дениса, после которого он был задержан и эту ночь провел в изоляторе временного содержания.

От правоохранительных органов в СМИ передана информация об обвинении Дениса в передаче взятки должностному лицу. Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 Андрей Карпов. Он ранее был задержан по другому преступлению.

Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы.

Денис вину не признает, сам факт взятки отрицает. В ходе многочасовых обысков, проведенных в редакции и по домашним адресам сотрудников доказательств передачи якобы существующей взятки сотруднику полиции не обнаружено. Эта информация недостоверна.

Считаем меру пресечения в виде ареста необоснованной, и рассматриваем такую меру пресечения с учетом статуса Дениса Аллаярова, как давление на СМИ.