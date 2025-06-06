Редактора URA.RU Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде 20 тысяч рублей

Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы.