Редактора URA.RU Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде 20 тысяч рублей

Дениса Аллаярова задержали накануне.
Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров является жертвой оговора со стороны своего дяди, а вчерашние обыски в агентстве мы считаем провокацией. В четверг поздно вечером закончился допрос Дениса, после которого он был задержан и эту ночь провел в изоляторе временного содержания.
От правоохранительных органов в СМИ передана информация об обвинении Дениса в передаче взятки должностному лицу. Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 Андрей Карпов. Он ранее был задержан по другому преступлению.
Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы.
Денис вину не признает, сам факт взятки отрицает. В ходе многочасовых обысков, проведенных в редакции и по домашним адресам сотрудников доказательств передачи якобы существующей взятки сотруднику полиции не обнаружено. Эта информация недостоверна.
Считаем меру пресечения в виде ареста необоснованной, и рассматриваем такую меру пресечения с учетом статуса Дениса Аллаярова, как давление на СМИ.