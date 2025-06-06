Связанного подростка в крови и с ремнем на шее нашли в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Плесецкой улице рано утром 5 июня обнаружили связанного подростка в крови с ремнем на шее. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшего 17-летнего юношу нашел охранник в парадной.
«Руки 17-летнего юноши были связаны хомутами, на шее был ремень. Подросток заявил, что его насиловали», — сказал источник.
В квартире, возле которой нашли подростка, находилась 16-летняя девушка и двое мужчин (31 и 35 лет), которых доставили в полицию. Девушка рассказала, что мужчины пригласили ее и ее приятеля в квартиру с общего балкона.
По ее словам, в ходе распития алкоголя юноша стал размахивать ножом, после чего один из мужчин ударил его и вытолкнул на лестничную клетку. Девушка утверждает, что травмы подросток якобы нанес себе сам. У госпитализированного юноши диагностировали опьянение, гематомы, ссадины и раны предплечья. На мужчин составили административные протоколы.
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