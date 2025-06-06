Связанного подростка в крови и с ремнем на шее нашли в Петербурге

По ее словам, в ходе распития алкоголя юноша стал размахивать ножом, после чего один из мужчин ударил его и вытолкнул на лестничную клетку. Девушка утверждает, что травмы подросток якобы нанес себе сам. У госпитализированного юноши диагностировали опьянение, гематомы, ссадины и раны предплечья. На мужчин составили административные протоколы.