Жуткая авария унесла жизни четверых человек в СКО

На Мамлютской трассе под Петропавловском произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автомобили марки «Mercedes» и «ГАЗель». Авария унесла жизни четырёх человек, среди них — один ребёнок. Ещё двое пострадавших были экстренно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается помощь.