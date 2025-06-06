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Жуткая авария унесла жизни четверых человек в СКО

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Источник: Baigenews

На Мамлютской трассе под Петропавловском произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автомобили марки «Mercedes» и «ГАЗель». Авария унесла жизни четырёх человек, среди них — один ребёнок. Ещё двое пострадавших были экстренно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

По предварительным данным, обстоятельства столкновения пока не раскрываются. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб, проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают причины и возможные виновников аварии — по итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий всем участникам дорожного движения необходимо строго следовать требованиям ПДД, соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортных средств.