Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Хабаровском увеличилось

В ходе ДТП с автобусом, в котором были дети, пострадали 12 несовершеннолетних и двое взрослых.
В результате дорожной аварии с участием автобуса в Хабаровске на стационарном лечении остаются 14 пострадавших, 12 из которых — дети. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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«В результате ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении в Краевой клинической больнице № 2 и Детской краевой клинической больнице находятся 14 пострадавших, 12 из них — дети», — заявил Кузнецов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что по оценке врачей, состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а для них организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Кузнецов уточнил, что оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла в селе Воронежское-2 Хабаровского района на улице Молодежной во время следования группы детей на экскурсию в зоосад «Приамурский». Автобус перевернулся, предварительно из-за отказа тормозов. В результате чего пострадали семь несовершеннолетних пассажиров. Все они были доставлены в больницу с различными травмами. В момент происшествия в салоне находились 30 детей. Прокуратура Хабаровского края инициировала проверку обстоятельств инцидента.