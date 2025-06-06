Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Хабаровском увеличилось

«В результате ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении в Краевой клинической больнице № 2 и Детской краевой клинической больнице находятся 14 пострадавших, 12 из них — дети», — заявил Кузнецов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что по оценке врачей, состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а для них организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Кузнецов уточнил, что оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.